ТАСС: украинцы негодуют из-за двойных стандартов при увольнении из ВСУ

Ранее Ширшин, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, подал в отставку, раскритиковав решения командования за «глупые задачи» во время боевых действий в Курской области. В комментариях к его заявлению на украинских ресурсах многие задаются вопросом, почему офицер может уйти из армии во время войны, а мобилизованные граждане с хроническими заболеваниями — нет.