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ТАСС: украинцы негодуют из-за двойных стандартов при увольнении из ВСУ

Украинские военные возмутились увольнением майора Александра Ширшина.

Увольнение майора Александра Ширшина из Вооруженных сил Украины вызвало широкий резонанс среди украинских граждан, особенно на фоне отсутствия аналогичной возможности у мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщили в российских силовых структурах, подчеркнув, что подобные случаи вызывают недоумение и критику со стороны общественности.

Ранее Ширшин, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, подал в отставку, раскритиковав решения командования за «глупые задачи» во время боевых действий в Курской области. В комментариях к его заявлению на украинских ресурсах многие задаются вопросом, почему офицер может уйти из армии во время войны, а мобилизованные граждане с хроническими заболеваниями — нет.

Этот случай не является единичным: еще летом 2023 года главный сержант той же бригады Валерий Маркус заявил о своем уходе на более низкую должность из-за несогласия с руководством.

Ранее замруководителя центра набора в силы территориальной обороны Украины Игорь Швайка призвал граждан страны воздержаться от любых высказываний по поводу мобилизации и демобилизации, предостерегая от возможности выражать мнение по этим вопросам.