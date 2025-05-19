То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней

Во время официального визита в Беларусь генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко портрет, созданный из драгоценных камней. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».
На церемонии обмена подарками То Лам отметил, что у него есть для белорусского лидера особый сувенир — его портрет из драгоценных камней.
В ответ Лукашенко преподнес вьетнамскому гостю эксклюзивный набор белорусского шоколада и разнообразных продуктов национальной кухни.
Ранее в селе Карата Ахвахского района Дагестана посадили 100 кг картофеля, переданного республике президентом Белоруссии Александром Лукашенко.