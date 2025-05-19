Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: США сделают из Польши ключевого союзника в борьбе с Россией

В статье National Interest сказано, что Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка.

Источник: Аргументы и факты

США планируют стать поставщиком энергетических ресурсов в Восточную Европу и могут сделать Польшу своим ключевым союзником Соединённых Штатов в борьбе с Россией и Китаем, написал американский журнал National Interest (NI).

«Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка», — отмечается в публикации.

По словам авторов статьи, Польша занимает проамериканскую позицию и имеет подходящее стратегическое расположение, что привлекает США. В публикации также говорится, что Вашингтон хочет превратится в главного экспортёра энергоносителей в Европу, пока Брюссель готовится к введению запрета на российский газ.

Авторы статьи считают, что США могут создать прочный энергетический альянс в Европе, в которой Польша будет играть основную роль. При этом Италия и Румыния станут перевалочными пунктами для доставки сырья американцами.

Напомним, в апреле польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) написало, что Польша и страны Прибалтики столкнулись с энергетическим кризисом из-за указаний ЕС и США. В публикации сообщалось, что в начале 2025 года прибалтийские республики отключились от электроэнергетической системы БРЭЛЛ, связывавшей их с Россией и Белоруссией, и подключились к европейской сети.