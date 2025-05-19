Напомним, в апреле польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) написало, что Польша и страны Прибалтики столкнулись с энергетическим кризисом из-за указаний ЕС и США. В публикации сообщалось, что в начале 2025 года прибалтийские республики отключились от электроэнергетической системы БРЭЛЛ, связывавшей их с Россией и Белоруссией, и подключились к европейской сети.