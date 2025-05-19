Первый тур выборов в Польше завершен: о результатах внутри страны и за границей

Ситуация сильно отличается в Соединенных Штатах. Здесь поляки поддержали Кароля Навроцкого, отдав за него 42,3% голосов. С таким же результатом окончились выборы президента Польши для канадских жителей. При этом в Китае поляки отдали предпочтение победившему Рафалу Тшасковскому.