Присоединение к СССР Бессарабии и Западной Украины было ошибкой. Об этом заявил экс-председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с Aif.ru.
«Что касается событий 1939−1940 годов, то я абсолютно убежден: присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой», — отметил он.
Да, в результате мы отодвинули границу на запад, но вот должным образом оборудовать ее не успели. Старую границу, отметил Степашин, которую больше десяти лет оборудовали дополнительной линией обороны глубиной 32 км, так называемой «линией Сталина», Гитлер просто так в 1941-м прост так не прошел бы. Но власти СССР ее бросили и передвинулись западнее, где серьезной обороны рубежей страны не было.
По мнению политика, если бы Западная Украина и Львов вошли в состав Польши, то власти страны и сами поляки относились бы к России по-другому. Варшава бы «намучилась» с бандеровцами, уточнил он. Потому что в годы Великой Отечественной войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали нашей фрондой. Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Они сожгли Хатынь, убили великого советского разведчика Николая Кузнецова.
Сегодня, в условиях специальной военной операции на Украине, спонсоры-союзники режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского даже не скрывают особо своих территориальных претензий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном будущем Львовской области Украины, власти которой договорились с лоббистской фирмой Color Nine Group о представлении своих интересов, заявил, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины.
Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива», отметил, что главная цель политики Польши по отношению к Украине — чтобы Украина не дай бог не вышла из конфликта с Россией. Поляки смотрят на происходящее как на процесс ликвидации украинского государства. А когда оно будет истощенным, слабым, когда у Украины не будет националистических амбиций, они возьмут ее тепленькой.