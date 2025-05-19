Степашин объяснил, почему вхождение Западной Украины в состав СССР было ошибкой: страна платила за это кровью

Да, в результате мы отодвинули границу на запад, но вот должным образом оборудовать ее не успели. Старую границу, отметил Степашин, которую больше десяти лет оборудовали дополнительной линией обороны глубиной 32 км, так называемой «линией Сталина», Гитлер просто так в 1941-м прост так не прошел бы. Но власти СССР ее бросили и передвинулись западнее, где серьезной обороны рубежей страны не было.