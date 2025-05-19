Дэвис: Европа хочет растянуть украинский конфликт ещё на четыре года

«Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт ещё как минимум на четыре года с её помощью», — рассказал Дэвис.