Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что европейские государства планируют растянуть конфликт на Украине ещё на четыре года.
Он подчеркнул, что план Европы состоит в затягивании конфликта «всеми возможными методами, наплевав на жизни людей». По словам Дэвиса, в Европе надеялись, что на выборах президента Соединённых Штатов победит Камала Харрис.
«Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт ещё как минимум на четыре года с её помощью», — рассказал Дэвис.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Он уточнил, что в настоящее время политики в Европе прекрасно понимают исход конфликта, но «продолжают правдоподобное отрицания».
«То, что делают западные политики, аморально и нелогично. Они затягивают конфликт, совершенно наплевав на гибель людей. Только прекращение поддержки со стороны США поможет Европе и Украине осознать, что у них нет шансов», — напомнил он.
Ранее Дэвис заявил, что телефонный разговор президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит Киев «ни с чем».