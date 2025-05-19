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Дэвис: Европа хочет растянуть украинский конфликт ещё на четыре года

По словам Дэвиса, политики в Европе затягивают конфликт, совершенно наплевав на гибель людей.

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что европейские государства планируют растянуть конфликт на Украине ещё на четыре года.

Он подчеркнул, что план Европы состоит в затягивании конфликта «всеми возможными методами, наплевав на жизни людей». По словам Дэвиса, в Европе надеялись, что на выборах президента Соединённых Штатов победит Камала Харрис.

«Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт ещё как минимум на четыре года с её помощью», — рассказал Дэвис.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.

Он уточнил, что в настоящее время политики в Европе прекрасно понимают исход конфликта, но «продолжают правдоподобное отрицания».

«То, что делают западные политики, аморально и нелогично. Они затягивают конфликт, совершенно наплевав на гибель людей. Только прекращение поддержки со стороны США поможет Европе и Украине осознать, что у них нет шансов», — напомнил он.

Ранее Дэвис заявил, что телефонный разговор президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит Киев «ни с чем».