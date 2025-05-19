Британский аналитик Александр Меркурис заявил на платформе YouTube, что США не проявляют желания присоединяться к новым санкциям Европы против России, поскольку считают их бесполезными. Он подчеркнул, что Вашингтон понимает — такие меры не смогут существенно навредить Москве.
Меркурис отметил, что причина отказа США от новых санкций проста: они не способны нанести значительный урон российской экономике или политике. В то же время, в американских планах может быть попытка привлечь Китай и Индию к блокаде России, однако этот сценарий, по мнению эксперта, изначально обречен на провал.
Он добавил, что даже если США попытаются предложить такие меры, страны как Индия и Китай продемонстрируют всему миру свою независимость и ослабление влияния Вашингтона. В итоге, по его словам, любые так называемые «сокрушительные» санкции не смогут разрушить российскую экономику или государство.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин предупредил, что Британия стремится нанести Москве «стратегическое поражение», выделив на это киевскому режиму около $100 млрд.