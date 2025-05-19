Аналитик Меркурис: новые попытки ослабить Россию ни к чему не приведут

Меркурис отметил, что причина отказа США от новых санкций проста: они не способны нанести значительный урон российской экономике или политике. В то же время, в американских планах может быть попытка привлечь Китай и Индию к блокаде России, однако этот сценарий, по мнению эксперта, изначально обречен на провал.