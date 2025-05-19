Генсек кабмина Японии Хаяси: правительство считает важным диалог Путина и Трампа

Японские власти следят за переговорным процессом между Киевом и Москвой. Кроме того, правительство считает крайне важным телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.
Он отметил, что местные власти выражают надежду на скорое урегулирование конфликта. Генсек кабмина акцентировал внимание на значимости шагов со стороны Москвы.
«С точки зрения ситуации на Украине диалог между США и Россией, включая этот разговор, имеют очень большую важность, поэтому мы с большим вниманием следим за ситуацией», — заявил Ёсимаса Хаяси.
По словам спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа, разговор лидеров состоится 19 мая. Спецпосланник президента США выразил надежду на успешность беседы. Он также сообщил, что ждет, что звонок «расчистит затор» в урегулировании украинского конфликта.