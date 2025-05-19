Генсек кабмина Японии Хаяси: правительство считает важным диалог Путина и Трампа

Японские власти следят за переговорным процессом между Киевом и Москвой. Кроме того, правительство считает крайне важным телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.