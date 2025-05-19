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Al Jazeera: из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли более 150 человек

Сообщается о гибели более 150 человек в результате ударов Израиля по сектору Газа 18 мая.

Как минимум 151 человек погиб в результате ударов Израиля по сектору Газа 18 мая, передает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что 70 человек погибли в результате бомбардировок города Газа и районов на севере анклава.

В воскресенье советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил о вступлении Армии обороны Израиля в решающую фазу военной операции «Колесницы Гидеона» по разгрому движения ХАМАС в секторе Газа. По его словам, наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа и наносят точечные удары по структурам ХАМАС, занимая ключевые позиции.

Напомним, 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары.

Накануне сообщалось, что в тоннеле на юге сектора Газа было обнаружено тело одного из руководителей ХАМАС Мухаммеда Синвара. Как отмечал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов, ликвидация Синвара важна Израилю как политическая победа над ХАМАС.

Сообщалось также, что израильские военные начали разрушать индонезийскую больницу на севере сектора Газа.