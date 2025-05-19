Al Jazeera: из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли более 150 человек

Накануне сообщалось, что в тоннеле на юге сектора Газа было обнаружено тело одного из руководителей ХАМАС Мухаммеда Синвара. Как отмечал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов, ликвидация Синвара важна Израилю как политическая победа над ХАМАС.