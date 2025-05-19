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В правительстве Японии назвали важным предстоящий разговор Путина и Трампа

Токио внимательно следит за развитием отношений Москвы и Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Японии придает особое значение предстоящему телефонному разговору между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Он подчеркнул, что в контексте ситуации на Украине диалог между США и Россией, включая этот разговор, имеет крайне важное значение. Поэтому японское руководство внимательно следит за развитием событий и развитием отношений между двумя странами.

Хаяси также вновь выразил надежду на то, что Россия предпримет позитивные шаги, направленные на скорейшее прекращение боевых действий на Украине. Япония продолжает призывать к дипломатическому урегулированию конфликта и поддерживает усилия по достижению мира.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что разговор президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — позволит сблизить позиции Москвы и Вашингтона в рамках урегулирования украинского конфликта.