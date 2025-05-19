ЦАХАЛ начала снос больницы в секторе Газа с людьми внутри

По данным канала, израильские военные бульдозерами снесли ворота больницы и северную стену. Внутри остается не менее 55 человек, в том числе четыре врача и восемь медсестер.
Глава минздрава Газы Мунир аль-Бурш сообщил, что израильтяне нацелились на пациента больницы «без предварительного предупреждения». Он добавил, что военные также обстреляли отделение интенсивной терапии.
Ранее, 18 мая, СМИ сообщили о предложении ХАМАС передать девять заложников на условиях движения. Отмечается, что заложников отпустят при условии, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут передислоцированы к восточной границе сектора Газа.