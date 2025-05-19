Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ начала снос больницы в секторе Газа с людьми внутри

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала снос Индонезийской больницы на севере сектора Газы, заблокировав в ней около 60 человек. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщает телеканал Al Jazeera.

Источник: Известия

По данным канала, израильские военные бульдозерами снесли ворота больницы и северную стену. Внутри остается не менее 55 человек, в том числе четыре врача и восемь медсестер.

Глава минздрава Газы Мунир аль-Бурш сообщил, что израильтяне нацелились на пациента больницы «без предварительного предупреждения». Он добавил, что военные также обстреляли отделение интенсивной терапии.

Ранее, 18 мая, СМИ сообщили о предложении ХАМАС передать девять заложников на условиях движения. Отмечается, что заложников отпустят при условии, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут передислоцированы к восточной границе сектора Газа.