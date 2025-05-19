Бывший премьер Степашин заявил, что Зеленскому вряд ли выгодна встреча с Путиным: чем это объясняется

Сергей Степашин также напомнил о присоединении некоторых территорий к СССР. Он счел «порочной моделью» национальной политики включение в состав Союзного Государства Бессарабии и Западной Украины. Сергей Степашин заявил, что присоединив указанные территории, советские руководители «отодвинули границу на запад». Однако это якобы было ошибкой властей СССР. Бывший российский премьер отметил, что можно было «оставить полякам» эти территории. Тогда их отношение к СССР могло измениться, считает он, так как Польша бы «намучилась с этой заразой». Так Сергей Степашин выразился, говоря о возможной в то время передаче полякам Западной Украины.