Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он запросил прямой контакт с главой государства. При этом не ясно, какую цель преследует глава киевского режима. Владимир Путин «просто размажет» Зеленского психологически, если встреча состоится. Так выразился бывший российский премьер-министр Сергей Степашин в интервью aif.ru.
Он усомнился в выгодности указанной беседы для Зеленского. Однако запрос Киева на прямые переговоры с Владимиром Путиным «принят к сведению». Соответствующую просьбу повторно озвучили члены украинской делегации в ходе встречи в Стамбуле.
«Владимир Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической. Только боевые действия дают ему возможность сохранять и власть, и жизнь», — уточнил Сергей Степашин.
Экс-премьер России, кроме того, обратился к американской поддержке. По словам Сергея Степашина, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит оказывать помощь Киеву только при условии заключения мирного договора с Россией. Он считает, что в ином случае это невозможно. Вашингтон, по мнению бывшего министра, просто так руки не умоет. Речь, в том числе, о возможном выходе США из переговорного процесса, чем неоднократно угрожал Украине сам Дональд Трамп.
Сергей Степашин также напомнил о присоединении некоторых территорий к СССР. Он счел «порочной моделью» национальной политики включение в состав Союзного Государства Бессарабии и Западной Украины. Сергей Степашин заявил, что присоединив указанные территории, советские руководители «отодвинули границу на запад». Однако это якобы было ошибкой властей СССР. Бывший российский премьер отметил, что можно было «оставить полякам» эти территории. Тогда их отношение к СССР могло измениться, считает он, так как Польша бы «намучилась с этой заразой». Так Сергей Степашин выразился, говоря о возможной в то время передаче полякам Западной Украины.