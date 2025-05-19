Президент Финляндии попытался убедить Трампа, что Россия — не великая страна

29 апреля Стубб заявил, что у Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США. Он выразил уверенность, что высказывания американского президента в отношении Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении», и Россия сядет за стол переговоров.