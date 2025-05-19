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Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Венгрии

АСТАНА, 19 мая — Sputnik. Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Венгрии, сообщила Акорда.

Источник: Акорда

Визит президента Казахстана пройдет 20—21 мая.

История создания Организации тюркских государств насчитывает без малого полтора десятилетия. Датой ее создания стало 3 октября 2009 года, когда президентами Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции была подписана так называемая Нахичеванская декларация.

Она провозглашала создание Совета сотрудничества тюркских государств. Именно он впоследствии, 12 ноября 2021 года, по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был переименован в Организацию тюркских государств.

Сотрудничество стран-участниц Организации тюркских государств развивается динамично по всем направлениям. Однако одним из главных приоритетов остается экономика.