Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Венгрии

Визит президента Казахстана пройдет
История создания Организации тюркских государств насчитывает без малого полтора десятилетия. Датой ее создания стало 3 октября 2009 года, когда президентами Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции была подписана так называемая Нахичеванская декларация.
Она провозглашала создание Совета сотрудничества тюркских государств. Именно он впоследствии, 12 ноября 2021 года, по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был переименован в Организацию тюркских государств.
Сотрудничество стран-участниц Организации тюркских государств развивается динамично по всем направлениям. Однако одним из главных приоритетов остается экономика.