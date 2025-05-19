Туск поздравил Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии

18 мая в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. В нём участвовали лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион и центрист, мэр Бухареста Никушор Дан. По предварительным данным, после обработки 98% голосов избирателей, Дан опередил Симиона с результатом 54,08% против 45,92%.