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Туск поздравил Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии

Премьер-министр Польши поздравил мэра Бухареста с победой во втором туре президентских выборов.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил свои поздравления Никушору Дану, мэру Бухареста, по случаю его победы во втором туре президентских выборов в Румынии. Поздравление было опубликовано до официального объявления результатов.

«Поздравляю Никушора Дана! Да здравствует свободная Румыния!» — написал Туск в соцсетях.

18 мая в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. В нём участвовали лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион и центрист, мэр Бухареста Никушор Дан. По предварительным данным, после обработки 98% голосов избирателей, Дан опередил Симиона с результатом 54,08% против 45,92%.