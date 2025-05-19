По данным источника, Ширшин подал рапорт об увольнении в связи с недовольством решениями командования в Курской области. Доступность ухода из армии для отдельных офицеров резко контрастирует с положением мобилизованных, которым даже при наличии тяжёлых заболеваний не предоставляется возможность оставить службу.
В комментариях к новостям украинские пользователи возмущаются тем, что кадровые военные могут покидать Вооружённые силы Украины по собственному желанию, тогда как простые мобилизованные, не готовые к боевым действиям, не имеют такой возможности.
Напомним, что Ширшин подал в отставку, обвинив командование в «дебильных задачах». Он раскритиковал политиканство и оторванное от реальности искажение фактов, заявив, что это не позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Признав, что ситуация вышла из-под контроля, военный подал рапорт об отставке, требуя скорейшего освобождения от должности.