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Выборы президента Румынии выиграл мэр Бухареста Никушор Дан

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Павел Дуров, из Франции.

Источник: Газета.Ру

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Павел Дуров, из Франции.

Мэр Бухареста, центрист Никушор Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии, набрав 53,6% голосов (6,1 млн избирателей). Его соперник, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получил 46,4% (5,3 млн). Официальные данные опубликованы на портале избирательной комиссии Румынии Prezenta.roaep.ro.

«Это ваша победа», — заявил Дан сторонникам у предвыборного штаба в Бухаресте после победы.

Симион в Facebook уже признал поражение: «Я хотел бы поздравить своего соперника Никушора Дана. Он победил на выборах. Воля румынского народа. Я хочу поблагодарить более 5 миллионов румын, которые доверились мне».

Второй тур голосования прошел 18 мая. Явка составила более 64% — максимум за последние 20 лет. В первом туре, состоявшемся 4 мая, Симион получил 41%, а Дан —21%.

Изначально выборы должны были пройти в конце 2024 года, однако конституционный суд аннулировал итоги первого тура из-за возможного вмешательства в пользу лидировавшего Кэлина Джорджеску, которого считали пророссийским кандидатом.

Чем известен Никушор Дан.

55-летний Никушор Дан — выпускник Сорбонны, математик. В политику пришел через гражданский активизм: участвовал в борьбе против хаотичной застройки и коррупции в Бухаресте. Основал партию «Союз спасения Румынии», но позднее пошел на выборы как независимый кандидат. Его считают спокойным и методичным политиком. В 2020 году он стал мэром столицы с третьей попытки.

Дан поддерживает интеграцию Румынии в ЕС и НАТО, настаивает на верховенстве закона и независимости судебной системы.

Будущий президент выступает за военную и гуманитарную поддержку Украины и считает ее жизненно важной для собственной безопасности Румынии перед российской угрозой.

Среди его первоочередных задач — выдвижение кандидатуры премьер-министра и формирование устойчивого парламентского большинства. Особое внимание Дан обещает уделить снижению бюджетного дефицита, который остается одним из крупнейших в Евросоюзе.

«Выборы — это не выборы политиков, это выборы сообществ. И сообщество, которое победило сегодня, хочет глубоких перемен», — заявил Дан после объявления результатов.

Вмешательство Франции в румынские выборы.

В день второго тура основатель Telegram Павел Дуров обвинил главу французской разведки Николя Лернера в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, Лернер якобы просил заблокировать румынские консервативные каналы, чтобы ограничить влияние AUR и Джордже Симиона.

«Этой весной в Salon des Batailles отеля “Крийон” Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался», — написал Дуров в соцсети X.

МИД Франции назвал эти утверждения фейковыми и необоснованными.

Во Франции против Дурова идет расследование, связанное с модерацией контента в Telegram и отказом от сотрудничества с властями. В августе его задерживали в аэропорту Парижа, но позже отпустили.

Вмешательство России в румынские выборы.

Пресс-секретарь МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что в период избирательной кампании вновь были зафиксированы признаки внешнего вмешательства. В частности, речь шла о «вирусной кампании фальшивых новостей» в Telegram и других соцсетях.

«В ходе проходящих в Румынии президентских выборов мы вновь видим признаки российского вмешательства», — написал Цэрня в X.

По его словам, власти своевременно отреагировали и не допустили искажения воли избирателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ написала в Telegram: «Во-первых, я бы попросила ЭТО выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!».