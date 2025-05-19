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Боец ВС РФ: солдаты ВСУ были не готовы к ближним боям в донецком Богатыре

По словам пулеметчика, большинство украинских военных в селе было из числа новобранцев.

Источник: Аргументы и факты

Группировка украинских военных, находившаяся в селе Богатырь в ДНР, оказалась не готова к ближним боям с бойцами ВС РФ. Об этом сообщил информагентству ТАСС пулеметчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Мишаня.

«В основном они избегают стрелкового боя, бои ведутся FPV-дронами. Начинаем приближаться — в большинстве случаев они бегут, бросают все», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, большинство украинских солдат, занимавших позиции в Богатыре, было из числа новобранцев, не имеющих достаточной тактической подготовки.

«Русский штурмовик отличается опытом и закалкой», — отметил собеседник информагентства.

Накануне Минобороны России заявило об освобождении Богатыря. Помимо взятия под контроль самого села, российские военнослужащие заняли прилегающие к нему лесополосы и 20 зданий к западу от населенного пункта.