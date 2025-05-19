Группировка украинских военных, находившаяся в селе Богатырь в ДНР, оказалась не готова к ближним боям с бойцами ВС РФ. Об этом сообщил информагентству ТАСС пулеметчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Мишаня.
«В основном они избегают стрелкового боя, бои ведутся FPV-дронами. Начинаем приближаться — в большинстве случаев они бегут, бросают все», — рассказал российский военнослужащий.
По его словам, большинство украинских солдат, занимавших позиции в Богатыре, было из числа новобранцев, не имеющих достаточной тактической подготовки.
«Русский штурмовик отличается опытом и закалкой», — отметил собеседник информагентства.
Накануне Минобороны России заявило об освобождении Богатыря. Помимо взятия под контроль самого села, российские военнослужащие заняли прилегающие к нему лесополосы и 20 зданий к западу от населенного пункта.