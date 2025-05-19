Группировка украинских военных, находившаяся в селе Богатырь в ДНР, оказалась не готова к ближним боям с бойцами ВС РФ. Об этом сообщил информагентству ТАСС пулеметчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Мишаня.