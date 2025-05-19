Силы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских беспилотников над РФ

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 35 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили представители Министерства обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в военном ведомстве.
Известно, что 26 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбито над территорией Республики Крым, еще восемь — над Брянской областью и один вражеский БПЛА — над Белгородской областью.
Как KP.RU писал ранее, солдат ВС России Иван Полозин, не побоявшись потерять кисть, одной рукой сбил украинский беспилотник. Героический поступок отважного бойца позволил сохранить жизни его четырех сослуживцев.