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В Китае чиновникам запретили подавать на обедах алкоголь и изысканные блюда

ЦК КПК и Госсовет Китая издали постановление о строгой экономии в партийных и государственных учреждениях.

В Китае ужесточены требования к поведению государственных и партийных служащих. Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и Госсовет КНР издали постановление о строгой экономии и противодействию расточительству в партийных и государственных учреждениях.

Документ, вступивший в силу 18 мая, содержит 63 пункта, описывающих правила поведения чиновников. Речь идет о рабочих поездках, зарубежных командировках в служебных целях, официальных приемах, а также о служебных транспортных средствах, проведении конференций и мероприятий, офисных помещениях и других вопросах, связанных с проблемой экономии.

Так, например, запрещается подача изысканных блюд и алкоголя во время рабочих обедов, а также предоставление сигарет. Кроме того, запрещена организация командировок без четкого содержания и цели и любые формы «замаскированного туризма».

Чиновникам, которые отправляются в командировку, также запрещено обращаться к принимающей стороне с просьбами, выходящими за рамки обычных официальных мероприятий. Помимо этого, им нельзя принимать денежные подарки, сувениры и местные деликатесы.

Отдельно в постановлении подчеркивается запрет на участие в азартных играх за границей.

В документе прописаны и правила приема иностранных гостей в Китае. Отмечается, что он должен осуществляться на основе принципов дипломатичности, дружественного равенства, прагматизма и бережливости. Принимающая сторона должна строго контролировать расходы.

Подчеркивается, что все административные органы на всех уровнях и во всех регионах КНР должны основательно продвигать атмосферу, где расточительство является позором, а экономия — достоинством и почетом.

Напомним, еще в 2021 году в Китае был принят закон о борьбе с расточительством в еде.