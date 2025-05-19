В Китае чиновникам запретили подавать на обедах алкоголь и изысканные блюда

В Китае ужесточены требования к поведению государственных и партийных служащих. Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и Госсовет КНР издали постановление о строгой экономии и противодействию расточительству в партийных и государственных учреждениях.
Документ, вступивший в силу 18 мая, содержит 63 пункта, описывающих правила поведения чиновников. Речь идет о рабочих поездках, зарубежных командировках в служебных целях, официальных приемах, а также о служебных транспортных средствах, проведении конференций и мероприятий, офисных помещениях и других вопросах, связанных с проблемой экономии.
Так, например, запрещается подача изысканных блюд и алкоголя во время рабочих обедов, а также предоставление сигарет. Кроме того, запрещена организация командировок без четкого содержания и цели и любые формы «замаскированного туризма».
Чиновникам, которые отправляются в командировку, также запрещено обращаться к принимающей стороне с просьбами, выходящими за рамки обычных официальных мероприятий. Помимо этого, им нельзя принимать денежные подарки, сувениры и местные деликатесы.
Отдельно в постановлении подчеркивается запрет на участие в азартных играх за границей.
В документе прописаны и правила приема иностранных гостей в Китае. Отмечается, что он должен осуществляться на основе принципов дипломатичности, дружественного равенства, прагматизма и бережливости. Принимающая сторона должна строго контролировать расходы.
Подчеркивается, что все административные органы на всех уровнях и во всех регионах КНР должны основательно продвигать атмосферу, где расточительство является позором, а экономия — достоинством и почетом.
Напомним, еще в 2021 году в Китае был принят закон о борьбе с расточительством в еде.