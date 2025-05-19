Премьер Мьянмы: Су-30 будут укреплять воздушный потенциал страны

В кулуарах Восточного экономического форума в 2023 году министр промышленности Мьянмы Чарли Тан сообщил о поставке двух самолетов Су-30 в рамках контракта с Россией. Ранее, в сентябре 2022 года, представитель Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор Зо Мин Тун заявил о предстоящей передаче Су-30СМЭ в рамках соглашения 2018 года на поставку шести истребителей данной модели.