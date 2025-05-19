Премьер Мьянмы: Су-30 будут укреплять воздушный потенциал страны

Глава государственного административного совета и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подчеркнул, что самолеты Су-30 станут важным элементом в усилении обороноспособности военно-воздушных сил Мьянмы.
Вооруженные силы Мьянмы приняли на вооружение российские истребители и боевые вертолеты.
«Су-30, высокопроизводительные истребители четвертого поколения, произведенные в России, становятся важным типом боевых самолетов, и они будут играть ключевую роль в укреплении нашего воздушного потенциала», — отметил он в беседе с «Красной звездой».
В кулуарах Восточного экономического форума в 2023 году министр промышленности Мьянмы Чарли Тан сообщил о поставке двух самолетов Су-30 в рамках контракта с Россией. Ранее, в сентябре 2022 года, представитель Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор Зо Мин Тун заявил о предстоящей передаче Су-30СМЭ в рамках соглашения 2018 года на поставку шести истребителей данной модели.