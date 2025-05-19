Guardian: Стубб попытался убедить Трампа, что Россия — не великая держава

В ходе телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом президент Финляндии Александр Стубб стремился убедить американского лидера пересмотреть своё отношение к России.
«Экономика России меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад Россия хотела лишить Украину независимости и территориальной целостности», — приводит слова Стубба издание The Guardian.
Кроме того, президент Финляндии отметил, что российская экономика якобы выросла менее чем на 1%, процентная ставка превышает 20%, а резервы истощены. По словам Стубба, необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина.
Добавим, Дональд Трамп ранее сообщил, что планирует провести телефонный разговор с российским коллегой 19 мая.