Боец Донес: Спецслужбы Украины вывозили жителей Богатыря за российские новости

«Был у них так называемый клуб. Собрали их всех сотрудники СБУ, ну и один из них предложил достать телефоны и записать номер. А сам вычисляет, у кого смартфоны. И вот если кто-то смотрел российские новости или какой контент — все, человек пропадал в неизвестном направлении», — поведал российский боец агентству ТАСС.