За просмотр российских новостей и иного контента сотрудники спецслужб Украины вывозили мирных жителей села Богатырь, расположенного в южнодонецком направлении, в неизвестном направлении. Об этом гранатометчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Донес узнал от оставшихся в селе гражданских.
«Был у них так называемый клуб. Собрали их всех сотрудники СБУ, ну и один из них предложил достать телефоны и записать номер. А сам вычисляет, у кого смартфоны. И вот если кто-то смотрел российские новости или какой контент — все, человек пропадал в неизвестном направлении», — поведал российский боец агентству ТАСС.
Местный также поделился с российским военным тем, что киевские боевики убили его жену, которая просто вышла вечером за бельем. Больше домой она не вернулась.
«Через два дня он нашел ее растерзанной в подвале, и все, ее нет. Позже были свидетели, которые указали на причастность к ее гибели солдат ВСУ», — сказал Донес.
По словам военного, свидетельства агрессии ВСУшников, направленные против гражданских, в очередной раз подчеркивают правильность действий ВС России.
Как KP.RU писал ранее, в мае 2025 года эксперты СК России установили места расстрелов боевиками ВСУ 24 мирных жителей в Русском Поречном. По данным профильного ведомства, в январе этого года боевики пытали и расстреливали безоружных жителей Курской области.