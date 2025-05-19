В 57 регионах началось электронное предварительное голосование «Единой России»

«Единая Россия» регулярно реализует механизм открытого предварительного отбора кандидатов всех уровней посредством всенародного голосования. Таким образом, избиратели сами формируют возможность партийные списки. С 2009 года прохождение процедуры праймериз является обязательным условием для всех претендентов на выдвижение от партии. Принять участие в предварительном голосовании могут как члены и сторонники партии, так и беспартийные граждане.