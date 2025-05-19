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35 беспилотников сбили ночью над Россией. Военная операция, день 1181-й

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 35 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск «Юг». Списанные танки M1A1 Abrams уже отправлены и находятся в пути на Украину, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Более 240 воздушных атак ВСУ сорвано над крупными городами ДНР за неделю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30 Военные 92-го саперного полка группы «Север» обнаружили в одном из сел Суджанского района Курской области 103 противотанковые мины производства ФРГ.

8:25 Украинский дрон атаковал автобус в Шебекине Белгородской области, водитель получил ранения.

8:23.

8:16 Специалисты Ростеха после изучения выявили у подбитого в зоне СВО немецкого танка Leopard 2 уязвимости в защите. Они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой, рассказали в корпорации.

8:05 Списанные танки M1A1 Abrams уже отправлены и находятся в пути на Украину, заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе.

«Мы также готовы рассмотреть любое предложение “коалиции желающих” о направлении миротворческого контингента на Украину после того, как там будет установлен мир», — добавил он.

8:03 ФСБ: более 240 воздушных атак ВСУ сорвано над крупными городами ДНР за неделю.

8:02 Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группы «Юг», сообщили в МО РФ.

8:01 ❗️Минобороны РФ: cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1181-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.