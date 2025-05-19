35 беспилотников сбили ночью над Россией. Военная операция, день 1181-й

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 35 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск «Юг». Списанные танки M1A1 Abrams уже отправлены и находятся в пути на Украину, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Более 240 воздушных атак ВСУ сорвано над крупными городами ДНР за неделю. «Газета.Ru» ведет хронику событий.