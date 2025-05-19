Австралия начала отправку Киеву списанных танков Abrams США

Австралия получила разрешение США на реэкспорт танков в третью страну. При этом американские и австралийские чиновники выражали сомнения в целесообразности передачи танков. Канберра приобрела 59 танков M1A1 Abrams в 2004 году и передаёт Киеву те, которые никогда не участвовали в боевых действиях.