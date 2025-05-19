Специалисты Ростеха выявили уязвимости в защите у трофейного танка Leopard 2A6

Трофейный танк Leopard 2 передали в Ростех для того, чтобы специалисты смогли изучить его реальные технические и военные характеристики. Установлено, что в условиях современных боевых действий живучесть машины может быть недостаточной. Проявиться это может при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК.