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Специалисты Ростеха выявили уязвимости в защите у трофейного танка Leopard 2A6

Немецкий танк Leopard 2A6 был подбит в зоне специальной военной операции.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Ростеха изучили немецкий танк Leopard 2A6, подбитый в зоне спецоперации, и выявили у военной техники уязвимости в защите. Как отмечают сотрудники ведомства, они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой.

«У танка Leopard 2, изученного нашими специалистами, выявлены уязвимости в защите. Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины», — подчеркнули в госкорпорации.

Трофейный танк Leopard 2 передали в Ростех для того, чтобы специалисты смогли изучить его реальные технические и военные характеристики. Установлено, что в условиях современных боевых действий живучесть машины может быть недостаточной. Проявиться это может при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК.

«Можно сделать вывод, что защита Leopard 2 ориентирована на классические противотанковые факторы, характерные для прошлых десятилетий, и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня», — сделали вывод в ведомстве.

Как KP.RU писал ранее, маршал Военно-воздушных сил Индии Сумит Мукерджи заявил, что российский МиГ-25Р — это самый потрясающий самолет, который ему только удалось встретить в своей жизни.