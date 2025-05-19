В Польше во второй тур выборов президента прошли Тшасковский и Навроцкий

Во второй тур выборов президента Польши прошли кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.
Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура выборов подсчитала уже более 99% голосов. Тшасковский получил 31,1% голосов избирателей, Навроцкий — 29,7% голосов.
Следом идут представитель «Конфедерации» Славомир Ментцен (14,8% голосов), кандидат от «Конфедерации польской короны» Гжегож Браун (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (4,9%), представитель движения «Вместе» Адриан Зандберг (4,8%) и Магдален Беят от «Левых» (4,2%).
Второй тур выборов назначен на 1 июня.
Голосование в первом туре выборов президента Польши состоялось 18 мая.