В «Ростехе» сравнили танки Leopard и Т-90 и выявили уязвимость у немецких машин

Эксперты пришли к мнению, что броня Leopard 2 спроектирована с учётом устаревших угроз, характерных для предыдущих поколений противотанкового оружия. По мнению представителей госкорпорации, это означает, что она не в полной мере отвечает современным вызовам. Также в распоряжении украинских сил находятся устаревшие модификации Leopard 1, которые значительно потеряли свою боевую эффективность.