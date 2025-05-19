Главные новости 19 мая 2025 года

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети опубликовал пост, в котором сообщил о воздействии на избирателей в Telegram в ходе выборов в Румынии. О манипуляциях политик рассказал после того, как Павел Дуров обвинил Францию во вмешательстве в избирательный процесс.