Главные новости 19 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 мая 2025 года.
Стали известны результаты выборов президента в Румынии
По предварительным подсчетам, большинство голосов — 53,93% на президентских выборах в Румынии получил мэр Бухареста Никушор Дан. Его соперник Джордже Симион набрал 46,07%. Дана уже поздравили с победой в президентской гонке лидеры европейских государств.
В Японии прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Трампа
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси признал значимость телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который намечен на 19 мая. Глава японского правительства считает, что контакты Вашингтона и Москвы повлияют на украинский кризис.
В Польше завершился первый тур выборов президента
В Польше подводят итоги первого тура выборов президента страны. В президентской гонке продолжат участие кандидат от правящей партии Рафал Тшасковский и оппозиционер от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Первый кандидат набрал 30,8% голосов, второй — 29,1%.
Кир Стармер обсудил с властями США и ЕС кризис на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с ведущими политиками США, Италии, Франции и Германии на тему урегулирования украинского конфликта. Глава правительства Королевства считает, что Россия должна согласиться на прекращение огня, иначе ее ждут санкции.
Макрон объявил о манипуляциях в Telegram на выборах в Румынии
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети опубликовал пост, в котором сообщил о воздействии на избирателей в Telegram в ходе выборов в Румынии. О манипуляциях политик рассказал после того, как Павел Дуров обвинил Францию во вмешательстве в избирательный процесс.