Западные СМИ раскрыли, с кем США планирует «дружбу» против России

Издание отмечает, что благодаря своему географическому положению, страна рассматривается как ключевой плацдарм для продвижения интересов США в Восточной Европе. США, опираясь на Польшу, Италию и Румынию, стремятся создать прочный энергетический союз и одновременно усилить военно-политическое сотрудничество, направленное на сдерживание России и Китая. Аналитики считают, что это часть более широкой стратегии по реорганизации европейского энергетического рынка.