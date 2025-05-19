Парламентская делегация Беларуси во главе с Сергеенко прибыла в Бишкек для участия в заседании Совета ПА ОДКБ

На мероприятии основное внимание будет уделено вопросам реализации решений ноябрьской (2024 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и мерах, принимаемых по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также итогам работы по формированию проекта программы деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2026- 2030 годы.