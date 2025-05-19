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Парламентская делегация Беларуси во главе с Сергеенко прибыла в Бишкек для участия в заседании Совета ПА ОДКБ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Республики Беларусь под руководством председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко прибыла в Бишкек для участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

На мероприятии основное внимание будет уделено вопросам реализации решений ноябрьской (2024 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и мерах, принимаемых по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также итогам работы по формированию проекта программы деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2026- 2030 годы.

В рамках программы мероприятия предусмотрена встреча глав парламентских делегаций с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В составе парламентской делегации в работе заседания Совета ПА ОДКБ принимают участие заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Руслан Косыгин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей, член Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Сергей Рачков.

В преддверии заседания председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко принял участие в церемонии возложения главами парламентских делегаций государств — членов ОДКБ цветов к Вечному огню у монумента Победы в Бишкеке.

В церемонии также участвовали генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов.