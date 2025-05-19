ABC: чиновники из США разочарованы тем, что Австралия отправила ВСУ Abrams

«В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, ВСУ будет трудно их содержать», — цитирует телеканал одного из американских чиновников, пожелавшего остаться анонимным.