ABC: чиновники из США разочарованы тем, что Австралия отправила ВСУ Abrams

Некоторые чиновники из США остались разочарованными из-за того, что Австралия решила пожертвовать Украине списанные американские танки Abrams. Об этом сообщает американский телеканал ABC.
Отмечается, что Канберре пришлось ждать одобрения Вашингтона на отправку боевых машин в третью страну.
«В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, ВСУ будет трудно их содержать», — цитирует телеканал одного из американских чиновников, пожелавшего остаться анонимным.
О том, что списанные M1A1 Abrams находятся «в пути» до Украины, накануне сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он отметил, что страна также готова рассмотреть любое предложение «коалиции желающих» о направлении на Украину миротворческого контингента после установления там мира.