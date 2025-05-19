Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: чиновники из США разочарованы тем, что Австралия отправила ВСУ Abrams

Телеканал отметил, что Канберре пришлось ждать одобрения Вашингтона на отправку списанных танков в третью страну.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые чиновники из США остались разочарованными из-за того, что Австралия решила пожертвовать Украине списанные американские танки Abrams. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

Отмечается, что Канберре пришлось ждать одобрения Вашингтона на отправку боевых машин в третью страну.

«В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, ВСУ будет трудно их содержать», — цитирует телеканал одного из американских чиновников, пожелавшего остаться анонимным.

О том, что списанные M1A1 Abrams находятся «в пути» до Украины, накануне сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он отметил, что страна также готова рассмотреть любое предложение «коалиции желающих» о направлении на Украину миротворческого контингента после установления там мира.