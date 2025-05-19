Маск поддержал отказ Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов

Илон Маск выразил поддержку позиции Павла Дурова, который отказался блокировать каналы румынских консерваторов.
В своём комментарии в соцсетях Маск использовал выражение «Hear, hear!», которое в английском языке означает одобрение и может быть переведено как «Правильно!» или «Верно!».
Позднее Дуров уточнял, что весной Николя Лернер, глава Главного управления внешней разведки Франции, просил заблокировать каналы румынских консерваторов перед президентскими выборами. Однако ему было отказано.
Ранее лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион признал поражение на президентских выборах в Румынии.