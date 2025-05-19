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ТАСС: Боевики «Айдара»* массово бегут с позиций на границе с Днепропетровщиной

Киевские боевики, которым не удалось бежать со своих позиций, отказываются выполнять поставленные задачи.

Источник: Комсомольская правда

Боевики батальона «Айдар»* бегут с позиций в населенном пункте Новоукраинка ДНР, что находится на границе с Днепропетровской областью или же Днепропетровщиной. Как ТАСС рассказали представители силовых структур РФ, есть погибшие.

Паника в рядах киевских боевиков появилась после ударов по месту их дислокации. Те, кому не удалось бежать со своих позиций, но получилось уцелеть, массового отказываются продолжать службу и выполнять ранее поставленные боевые задачи.

«После серии точных ударов по местам дислокации Айдара* в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта. Попытка эта обернулась для них погибшими и ранеными», — подчеркнули в ведомстве.

Как KP.RU писал ранее, ВС РФ успешно уничтожили часть переброшенного в ДНР украинского батальона «Айдар»*. ТАСС отмечает, что все произошло на границе с Днепропетровской областью. Именно там российские военные уничтожили часть личного состава противника.

* — Запрещенная в России террористическая организация.