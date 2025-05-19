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Двое военных судей подали в отставку в Воронежской области

Заявления планируется рассмотреть 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

На предстоящем заседании Высшей квалификационной коллегии судей будут рассмотрены несколько заявлений об отставках, согласно опубликованной 16 мая предварительной повестке. В этом числе находятся и заявления судей из Воронежа.

В частности, судья Воронежского гарнизонного суда Олег Маринкин просит прекратить свои полномочия с 15 июля. Он занимает эту должность с декабря 2007 года, а в 2011 году был повторно назначен без ограничения срока полномочий.

Также с 10 ноября планирует уйти в отставку еще один судья этого же суда — Валерий Петроченко. Его опыт работы в системе значительно больше. Он был назначен в военный суд Кемеровского гарнизона еще в сентябре 1995 года, а в воронежском военном суде трудится с февраля 2001 года.

Заявления планируется рассмотреть 27 мая.