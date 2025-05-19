Двое военных судей подали в отставку в Воронежской области

Также с 10 ноября планирует уйти в отставку еще один судья этого же суда — Валерий Петроченко. Его опыт работы в системе значительно больше. Он был назначен в военный суд Кемеровского гарнизона еще в сентябре 1995 года, а в воронежском военном суде трудится с февраля 2001 года.