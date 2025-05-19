В Польше Навроцкий и Тшасковский выходят во второй тур президентских выборов

Напомним, утром 18 мая начались президентские выборы в Польше. Голосование стартовало на более чем 32 тысячах избирательных участков, где свыше 29 миллионов граждан смогли выбрать одного из 13 кандидатов. Явка на выборах побила рекорды, достигнув 66,8%.