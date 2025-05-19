На Ставрополье поймали подростков, готовивших террористические преступления

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Ставропольского края предотвращена серия преступлений террористической направленности. В результате проведенных мероприятий выявлены и задержаны девять местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев международной террористическом организации (МТО)», — говорится в сообщении.
«Установлено, что несовершеннолетний житель Андроповского района в 2024 году, посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно вступил в ряды МТО с целью последующего совершения преступлений от ее имени. Кроме того, в деятельность терорганизации он вовлек еще восьмерых жителей края, из которых семь несовершеннолетние», — отмечает ФСБ.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки и совершения терактов, но и вербовки в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и др.