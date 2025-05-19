Как выборы в Румынии повлияют на Молдову: режим Санду будет ломать и уничтожать тех, кто с ним не согласен — Бухарест дал пример

На выборах в Румынии после подсчёта 100% голосов победил мэр Бухареста Никушор Дан. По результатам голосования Дан получил 53,6% голосов, а Джордже Симион — 46,4%.
Для Молдовы, как страны, какой кандидат в президенты Румынии более выгоден?
— А такого не бывает! Страна — это понятие конкретное, которое имеет лицо. Никто не хочет развиваться сообща! Кто-то хочет с Россией, а кто-то — с Евросоюзом! А как это будет — никто не знает, — считает политолог Корнелиу Чуря.
Ситуацию проанализировал аналитик Дмитрий Чубашенко.
После того, как в Румынии наконец-то завершились многострадальные, растянувшиеся на семь месяцев выборы президента, в соседней стране говорят о том, что есть две Румынии, пишет публицист Дмитрий Чубашенко. — Одна — «подстилка» либерал-глобалистов, брюссельской бюрократии, другая — стремящаяся к большей самостоятельности и суверенности. Страна расколота почти на две равные части. Избранному президенту не удастся их склеить.
Кроме того, результат этих выборов расценивается, как победа ЕС над трамповской Америкой, что тоже не сулит Румынии стабильности.
После неудачи оппозиционного кандидата в Румынии (хотя насколько он несистемный, надо еще посмотреть) в Молдове уже заговорили о том, что партия PAS президентки Майи Санду повторит результат Никушора Дана на собственных парламентских выборах 28 сентября. То, что PAS, если бы выборы состоялись сегодня, сохраняет большинство, очевидно. Но когда в качестве рецепта победы над режимом Санду называется отказ от геополитического противостояния, что якобы позволит преодолеть раскол общества на две Молдовы и объединить всех людей доброй воли против всего плохого, это выглядит, как лукавство.
Все вокруг расколото. Америка расколота пополам. Румыния расколота. Франция расколота. Польша расколота. Германия расколота. Все расколоты.
Верить в то, что в Молдове все вдруг одумаются и заживут дружно — это даже не наивность, а признак политического слабоумия. А иногда это выглядит, как плохо замаскированное политическое мошенничество.
Например, объявлять себя сторонниками евроинтеграции и одновременно оппозиционерами, выступающими за преодоление геополитического раскола общества — это лукавство. Евроинтеграция — это и есть чистой воды геополитика. Именно евроинтеграция влечет сегодня за собой такие последствия, с которыми вторая половина общества никогда не согласится. Поэтому режим Санду будет просто и дальше ломать и уничтожать тех, кто с ним не согласен. На фоне этого конфликта «вегетарианские» евроинтеграторы наподобие блока «Альтернатива», выглядят, если не сознательными подельниками, то полезными идиотами для режима.
Победа «проеэсовских сил» в Румынии — пиррова. Страна будет и дальше и еще больше расколота. Политическая война в Румынии продолжится. То же самое ожидает и Молдову. К сожалению.
Комментарий политолога: Ян Лисневский — о выборах в Румынии.
Симион проиграл — но стал новым символом сопротивления глобализму с которым Румынии прийдется считаться. Без доступа к власти, медиа и административному ресурсу он собрал половину страны — и не потерял ядро, а превратил его в движущую силу. Это может быть не порождением, а точкой отсчёта.
Дан победил — но кого он теперь представляет? Слишком уж тонкий этот лед между «не Симионом» и «кем-то по-настоящему нужным стране». Выбор «против» не формирует доверия — он отсрочивает разочарование.
Настоящая схватка — не сегодня. Она начнётся завтра — когда 46% потребуют смысла, идентичности и ясного направления. А победитель будет вынужден балансировать между внешними ожиданиями и внутренними потребностями.
Наивно думать, что это финал. Это — очередной сигнал формирования новой политической карты Европы, структурная альтернатива глобализму, с чётким центром в Вашингтоне.
P.S. Формально победа Дана облегчает положение PAS и Республики Молдова — можно выдохнуть, пока Бухарест не радикализировался. Но это временное окно, а не гарантия. Потому что следующий цикл может начаться очень скоро и принести к власти тех, кто не будет церемониться с имитацией реформ и мимикрией под Запад.
Кишинёву пора определиться не с тем, кто ему ближе — Дан или Симион. А с тем, в какой Европе он хочет быть — в декоративной или в настоящей. Не быть удобными — а быть выгодными.