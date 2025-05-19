Как выборы в Румынии повлияют на Молдову: режим Санду будет ломать и уничтожать тех, кто с ним не согласен — Бухарест дал пример

После неудачи оппозиционного кандидата в Румынии (хотя насколько он несистемный, надо еще посмотреть) в Молдове уже заговорили о том, что партия PAS президентки Майи Санду повторит результат Никушора Дана на собственных парламентских выборах 28 сентября. То, что PAS, если бы выборы состоялись сегодня, сохраняет большинство, очевидно. Но когда в качестве рецепта победы над режимом Санду называется отказ от геополитического противостояния, что якобы позволит преодолеть раскол общества на две Молдовы и объединить всех людей доброй воли против всего плохого, это выглядит, как лукавство.