ВСУ попытались проникнуть на территорию России в районе Тёткино, используя две бронемашины, четыре квадроцикла и машины разминирования. Однако российские силы, применив FPV-дроны, уничтожили почти всю технику и 28 из 30 украинских военнослужащих. Последующая попытка прорыва также оказалась безуспешной.
Кроме того, ВСУ предприняли попытки нарушить границу в районах Нового Пути и Краснооктябрьского в Курской области. В первом случае прорыв был предотвращён, а во втором — четверо нападавших ликвидированы, шестеро взяты в плен. Российские силы успешно пресекли все попытки вторжения, не допустив нарушения государственной границы.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 мая российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Порядка 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. Аналогичная попытка была зафиксирована и 8 мая. До этого — 5 и 6 мая — украинские войска также пытались прорваться на территорию Курской области.