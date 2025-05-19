Бойцы «Севера» отразили одну из самых массированных атак ВСУ у курского Теткино

Ранее Life.ru сообщал, что 7 мая российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Порядка 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. Аналогичная попытка была зафиксирована и 8 мая. До этого — 5 и 6 мая — украинские войска также пытались прорваться на территорию Курской области.