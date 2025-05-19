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В Алеппо вспыхнули ожесточенные бои между курдами и ВС Сирии

Бои произошли в районе плотины Тишрин.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на понедельник в провинции Алеппо вспыхнули бои между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) и бойцами сирийской армии под командованием новой власти. Как сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на источник в 72-ой бригаде армии САР, боестолкновения произошли в районе плотины Тишрин.

Сирийская армия смогла вернуть контроль над двумя опорными пунктами, ранее захваченными курдами.

Источник в армии САР добавил, что на место боев были направлены большие колонны с подкреплением.

Причина эскалации между курдами и сирийскими войсками не уточняется.

Ранее сообщалось, что сирийский лидер предложил построить башню Трампа в Дамаске.