В Алеппо вспыхнули ожесточенные бои между курдами и ВС Сирии

В ночь на понедельник в провинции Алеппо вспыхнули бои между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС) и бойцами сирийской армии под командованием новой власти. Как сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на источник в 72-ой бригаде армии САР, боестолкновения произошли в районе плотины Тишрин.