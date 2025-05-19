Пушилин заявил о продвижении российских военных на краснолиманском направлении

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на краснолиманском направлении. Эту информацию он произнес в эфире телеканала «Россия-24».
«Видим продвижение на краснолиманском направлении. Важно учитывать населенный пункт, который был освобожден от ВСУ, — Торское. И теперь также примыкающие населенные пункты, куда наши подразделения устремили свои усилия», — подчеркнул он.
Накануне отмечалось, что освобождение села Липовое в ДНР поспособствует ускорению процесса окружения Красного Лимана и близлежащих населенных пунктов. В силовых структурах также отмечают, что Краснолиманское направление является мощным укрепрайоном ВСУ.
Как KP.RU писал ранее, солдат ВС РФ Иван Полозин, не побоявшись потерять кисть, сбил рукой украинский дрон. Этот героический поступок позволил сохранить жизни его четырех сослуживцев.