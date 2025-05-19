Жители Находки заподозрили спикера гордумы в том, что он пришел на день города пьяным

Власти Находки опровергли то, что Кузнецов пьяным вышел на сцену в день города.
В думе Находкинского городского округа (Приморье) прокомментировали появившееся в соцсетях видео с участием председателя парламента Андрея Кузнецова. Интернет-пользователи и жители города посчитали, что он был пьян во время праздничного концерта, посвященного 75-летию Находки.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как глава города Тимур Магинский и Андрей Кузнецов поздравляют жителей со сцены. В процессе выступления с речью Кузнецов иногда запинался, что вызвало соответствующие подозрения у зрителей. В представительстве думы опровергли информацию о том, что парламентарий был пьян.
«Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением», — заявил представитель законодательного органа для РИА Новости.
Он отметил, что праздничная программа отличалась насыщенностью, и Андрей Кузнецов активно принимал участие во всех ее мероприятиях. При этом выступление парламентария было патриотичным и ориентированным на общероссийские ценности — он подчеркнул, что в этом году в Находке отмечается не только юбилей города, но и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также Кузнецов отметил проведение СВО, которая, по его мнению, должна закончиться в 2025 году победой России. Кроме того, источник отметил, что сам день города прошел на высоком уровне и вызвал положительные отклики у большинства присутствующих, поэтому он не может понять, с чем связано недовольство местных жителей.
В Находке 18 мая прошли торжества, посвященные 75-летию со дня основания города. По случаю праздника в город прибыл глава Приморского края Олег Кожемяко. В рамках юбилея состоялся региональный турнир по боксу, в котором приняли участие свыше 100 спортсменов в возрасте от 13 до 23 лет. Кожемяко посетил соревнования, отметив значительный вклад города в развитие спортивной сферы. Глава региона вручил благодарственные письма руководителям Федерации бокса Находки, а также тренерам-преподавателям, которые на сегодняшний день обучают более 800 юных спортсменов, передает «Вести. Приморье».