Он отметил, что праздничная программа отличалась насыщенностью, и Андрей Кузнецов активно принимал участие во всех ее мероприятиях. При этом выступление парламентария было патриотичным и ориентированным на общероссийские ценности — он подчеркнул, что в этом году в Находке отмечается не только юбилей города, но и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также Кузнецов отметил проведение СВО, которая, по его мнению, должна закончиться в 2025 году победой России. Кроме того, источник отметил, что сам день города прошел на высоком уровне и вызвал положительные отклики у большинства присутствующих, поэтому он не может понять, с чем связано недовольство местных жителей.