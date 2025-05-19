Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призовет к расследованию о выплатах Камалы Харрис звездам на выборах

Глава Белого дома напомнил, что кандидатам в президенты США кандидатам запрещено платить за поддержку.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп призовет провести расследование по выплатам, которые направляла кандидат от Демократической партии США Камала Харрис знаменитостям во время выборов американского президента в 2024 году. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.

Он назвал такие действия своей бывшей соперницы «незаконными».

«Я собираюсь призвать к масштабному расследованию по этому вопросу. Кандидатам не разрешено платить за поддержку, что сделала Камала под прикрытием оплат за развлечение», — пояснил Трамп.

По его словам, экс-вице-президент США могла заплатить деньги певцу Брюсу Спрингстину, телеведущей Опре Уинфри, музыканту Боно и певице Бейонсе.

Напомним, в январе бывший глава Белого дома Джо Байден выразил мнение, что Камала Харрис якобы обладает потенциалом для участия в выборах на пост президента в 2028 году. При этом политик, что окончательное решение о выдвижении будет принимать она.