Трамп призовет к расследованию о выплатах Камалы Харрис звездам на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп призовет провести расследование по выплатам, которые направляла кандидат от Демократической партии США Камала Харрис знаменитостям во время выборов американского президента в 2024 году. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.
Он назвал такие действия своей бывшей соперницы «незаконными».
«Я собираюсь призвать к масштабному расследованию по этому вопросу. Кандидатам не разрешено платить за поддержку, что сделала Камала под прикрытием оплат за развлечение», — пояснил Трамп.
По его словам, экс-вице-президент США могла заплатить деньги певцу Брюсу Спрингстину, телеведущей Опре Уинфри, музыканту Боно и певице Бейонсе.
Напомним, в январе бывший глава Белого дома Джо Байден выразил мнение, что Камала Харрис якобы обладает потенциалом для участия в выборах на пост президента в 2028 году. При этом политик, что окончательное решение о выдвижении будет принимать она.