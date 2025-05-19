Министр ЕЭК предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС

Такую инициативу она озвучила в ходе панельной сессии «БРИКС и международные институты: объединение усилий как залог устойчивого будущего» Форума женского предпринимательства БРИКС.
Барсегян отметила, что развитие системного диалога со странами БРИКС как одного из локомотивов новой конфигурации мировой экономики является одним из основных приоритетов Комиссии.
С учетом этого предлагаю наладить работу по формированию системного диалога Союза с БРИКС в целях развития взаимодействия в области промышленности.
В Форуме участвовали руководители международных организаций и предпринимательского сообщества более чем из 30 стран.