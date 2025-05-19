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Министр ЕЭК предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян предложила наладить системный диалог ЕАЭС и БРИКС для развития взаимодействия в области промышленности, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Посольство России в Армении

Такую инициативу она озвучила в ходе панельной сессии «БРИКС и международные институты: объединение усилий как залог устойчивого будущего» Форума женского предпринимательства БРИКС.

В фокусе внимания участников находились вопросы интеграции повесток БРИКС с ЕАЭС, ЮНИДО, ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями.

Барсегян отметила, что развитие системного диалога со странами БРИКС как одного из локомотивов новой конфигурации мировой экономики является одним из основных приоритетов Комиссии.

С учетом этого предлагаю наладить работу по формированию системного диалога Союза с БРИКС в целях развития взаимодействия в области промышленности.

сказала министр ЕЭК

В Форуме участвовали руководители международных организаций и предпринимательского сообщества более чем из 30 стран.