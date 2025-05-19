Bloomberg узнал позицию Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

Этому предшествовали первые с 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. С инициативой их возобновления выступил Путин. Его пообещал «лично» ждать Зеленский, но в Кремле заявили, что Путин не будет участвовать во встрече, и Зеленский отказался от участия в них. 15 мая президент Украины и члены украинской делегации прилетели в Анкару, Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день, рано утром, российская делегация прибыла в Стамбул. Украинская прибыла к месту переговоров во второй половине дня и встречу перенесли на 16 мая. По ее итогам стороны условились обменяться видениями насчет прекращения огня и провести обмен военнопленными «1000 на 1000».