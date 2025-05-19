Bloomberg узнал позицию Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

По их словам, в ходе предстоящего телефонного разговора Трамп может сказать президенту России Владимиру Путину, что не сможет помешать одобрению этой инициативы.
Грэм — один из ключевых союзников Трампа. На случай отказа России от мирных переговоров с Украиной сенатор в апреле подготовил проект мер, которые он назвал «сокрушительными» для российской экономики. В частности, речь идет о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары. Республиканец утверждал, что заручился поддержкой большинства сенаторов и «примет решительные меры», если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение.
Накануне госсекретарь Марко Рубио в интервью CBS подчеркнул, что в течение почти двух месяцев США неоднократно предупреждали Россию об ужесточении санкций при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Белый дом просил конгресс «дать немного времени», чтобы посмотреть на ход переговорного процесса. Конгрессмены предпринимают усилия по ужесточению санкций и их «не может остановить и не контролирует» администрация, добавил госсекретарь.
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в 17:00 мск 19 мая, в ходе которого намерен обсудить прекращение огня и торговлю. Президент США выразил надежду на достижение перемирия на Украине после беседы. Также сегодня республиканец проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и «различными членами НАТО».
Этому предшествовали первые с 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. С инициативой их возобновления выступил Путин. Его пообещал «лично» ждать Зеленский, но в Кремле заявили, что Путин не будет участвовать во встрече, и Зеленский отказался от участия в них. 15 мая президент Украины и члены украинской делегации прилетели в Анкару, Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день, рано утром, российская делегация прибыла в Стамбул. Украинская прибыла к месту переговоров во второй половине дня и встречу перенесли на 16 мая. По ее итогам стороны условились обменяться видениями насчет прекращения огня и провести обмен военнопленными «1000 на 1000».
По данным Reuters, в США растет поддержка законопроекта Грэма из-за отсутствия прогресса на переговорах в Стамбуле. Politico со ссылкой на источники писала, что «карательные пошлины» против России обсуждают в ЕС. Москва считает незаконными любые ограничения Запада и настаивает на их отмене. В Кремле подчеркивали, что с Россией нельзя говорить на «языке ультиматумов».