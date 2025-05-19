Генсек ЦК Компартии Вьетнама подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко его портрет из драгоценных камней. Подробности рассказали в эфире Первого информационного телеканала.
Генсек ЦК Компартии Вьетнама во время приезда в Беларусь подарил главе государства портрет:
— У нас есть ваш портрет, сделанный из драгоценных камней, — уточнил То Лам.
Генсек ЦК Компартии Вьетнама подарил Лукашенко портрет, выполненный из драгоценных камней. Фото: скриншот с видео Первого информационного телеканала.
Президент Беларуси со своей стороны презентовал генсеку ЦК Компартии эксклюзивный набор шоколада, а также набор различных белорусских продуктов.
— Вы о шоколаде говорили. Это образцы нашей продукции, — отметил Александр Лукашенко.
Лукашенко подарил генсеку ЦК Компартии Вьетнама шоколад и набор белорусских продуктов. Фото: скриншот с видео Первого информационного телеканала.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что мыслит одинаковыми категориями с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
Тем временем президент Зимбабве сказал Лукашенко о соблюдении зимбабвийской традиции.
Вместе с тем КГК сказал о ситуации с картофелем в Беларуси в мае 2025 года.
Кроме того, порядок выплаты пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года.