После того, как в Румынии наконец-то завершились многострадальные, растянувшиеся на семь месяцев выборы президента, в соседней стране говорят о том, что есть две Румынии. Одна — «подстилка» либерал-глобалистов, брюссельской бюрократии, другая — стремящаяся к большей самостоятельности и суверенности. Страна расколота почти на две равные части. Избранному президенту не удастся их склеить.
Кроме того, результат этих выборов расценивается, как победа ЕС над трамповской Америкой, что тоже не сулит Румынии стабильности.
После неудачи оппозиционного кандидата в Румынии (хотя насколько он несистемный, надо еще посмотреть) в Молдове уже заговорили о том, что партия PAS президентки Майи Санду повторит результат Никушора Дана на собственных парламентских выборах 28 сентября. То, что PAS, если бы выборы состоялись сегодня, сохраняет большинство, очевидно. Но когда в качестве рецепта победы над режимом Санду называется отказ от геополитического противостояния, что якобы позволит преодолеть раскол общества на две Молдовы и объединить всех людей доброй воли против всего плохого, это выглядит, как лукавство.
Все вокруг расколото. Америка расколота пополам. Румыния расколота. Франция расколота. Польша расколота. Германия расколота. Все расколоты.
Верить в то, что в Молдове все вдруг одумаются и заживут дружно — это даже не наивность, а признак политического слабоумия. А иногда это выглядит, как плохо замаскированное политическое мошенничество.
Например, объявлять себя сторонниками евроинтеграции и одновременно оппозиционерами, выступающими за преодоление геополитического раскола общества — это лукавство. Евроинтеграция — это и есть чистой воды геополитика. Именно евроинтеграция влечет сегодня за собой такие последствия, с которыми вторая половина общества никогда не согласится. Поэтому режим Санду будет просто и дальше ломать и уничтожать тех, кто с ним не согласен. На фоне этого конфликта «вегетарианские» евроинтеграторы наподобие блока «Альтернатива», выглядят, если не сознательными подельниками, то полезными идиотами для режима.
Победа «проеэсовских сил» в Румынии — пиррова. Страна будет и дальше и еще больше расколота. Политическая война в Румынии продолжится. То же самое ожидает и Молдову. К сожалению.
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