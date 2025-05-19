Путин назвал одну из приоритетных задач современности

Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом год форум проходит с 19 по 21 мая под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.