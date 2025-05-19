Путин назвал одну из приоритетных задач современности

«Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач — настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания», — говорится в приветствии.
По мнению президента, эта работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций, подчеркнул он.
Путин отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем. Идеи, выдвинутые на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, уверен глава государства.
Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом год форум проходит с 19 по 21 мая под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.