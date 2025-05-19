Strategic Culture: Трампу не следует угрожать санкциями при разговоре с Путиным

«Это было бы огромной ошибкой», — подчеркнул Прауд.
Аналитик напомнил, что США уже намекали на возможность введения новых ограничений, если конфликт на Украине не завершится в скором времени.
Эксперт подчеркнул, что Трампу не следует повторять подход своего предшественника Джо Байдена, который пытался оказывать давление на Москву санкциями. Если американский лидер действительно стремится к урегулированию ситуации на Украине, ему нужно искать другие пути.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на прекращение боевых действий на Украине после беседы с Путиным. При этом подготовка к этому разговору уже идет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.