Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Strategic Culture: Трампу не следует угрожать санкциями при разговоре с Путиным

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не стоит угрожать России санкциями во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который может пройти 19 мая. Об этом написал аналитик Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture.

Источник: РИА "Новости"

«Это было бы огромной ошибкой», — подчеркнул Прауд.

Аналитик напомнил, что США уже намекали на возможность введения новых ограничений, если конфликт на Украине не завершится в скором времени.

Эксперт подчеркнул, что Трампу не следует повторять подход своего предшественника Джо Байдена, который пытался оказывать давление на Москву санкциями. Если американский лидер действительно стремится к урегулированию ситуации на Украине, ему нужно искать другие пути.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на прекращение боевых действий на Украине после беседы с Путиным. При этом подготовка к этому разговору уже идет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.